Drenthina in slotseconde langs NWVV/Titan in Onze Club Junior Cup

VOETBAL - Het zal geen plek in de kruisfinales opleveren, maar de ontlading was er niet minder groot om bij de talenten van Drenthina. De wijze waarop de 1-0 zege op NWVV/Titan tot stand kwam zorgde voor dolle feestvreugde. Sofian Boughaleb scoorde in de allerlaatste seconde.

We dachten alleen maar aanvallen. Ja, ook ik. Ik steek de hand in eigen boezem. Teun Koerts, NWVV/Titan

Drenthina moest, na de eerdere 3-1 nederlaag tegen DZOH, winnen om in poule D uitzicht te houden op een plek in de halve finale van de prestigieuze Onze Club Junior Cup maar trof in NWVV/Titan een pittige tegenstander met een identieke tactiek: schieten vanuit alle hoeken en standen.Die speelwijze leverde veel hachelijke momenten op voor beide doelen, maar lange tijd geen treffers. Drenthina zag drie pogingen op de doellijn gekeerd worden, terwijl NWVV/Titan de lat raakte en twee keer net over de goal mikte. Met een puntje was NWVV/Titan misschien wel het meest tevreden geweest in de slotseconden, maar dat puntje kwam er niet. Sofian Boughaleb haalde in de zoemer doeltreffend uit, waardoor Drenthina haar sportieve plicht deed.NWVV/Titan-speler Teun Koerts legde na afloop de vinger op de zere plek. "Dit was gewoon niet goed. We riepen de problemen op onszelf af door alleen maar te denken aan aanvallen. Ja, ook ik.. .Ik steek de hand ook in eigen boezem. Gevolg is dat we de volgende wedstrijd met twee goals verschil moeten winnen van DZOH, maar dat doen we gewoon.. dat is logisch."