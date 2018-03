Deel dit artikel:











Daphne Bunskoek terug in koloniewoning voorouders Daphne Bunskoek (zwarte jas) bij het koloniehuisje van haar voorouders (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

FREDERIKSOORD - Presentatrice Daphne Bunskoek was dit weekend even terug in het huis van haar voorouders in Wilhelminaoord.

Koninklijk

Het bezoek van Bunskoek heeft ook te maken met de aanstaande verjaardag van de Maatschappij van Weldadigheid. Op 20 april wordt het 200-jarig bestaan gevierd met



Generaal Johannes van den Bosch begon in 1818 met steun van Koning Willem I de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wilde iets doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hij stichtte zijn eerste proefkolonie met de naam Frederiksoord in Drenthe. Gezinnen kregen huisvesting, werk, onderwijs en zorg.



Warming-up

"Dit is een warming-up voor Daphne", zegt Minne Wiersma, algemeen directeur Maatschappij van Weldadigheid. Bunskoek presenteert een congres dat op dezelfde dag wordt gehouden. "Ze maakt ook nog onderdeel uit van een korte nieuwe productie van Het Pauperparadijs."



De Maatschappij van Weldadigheid grijpt het bezoek van de koning aan om aandacht te vragen voor de toekomst van Frederiksoord. "We willen van een proefkolonie naar een proeftuin", vertelt Wiersma."We stimuleren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en educatie."



Proefproject

Op het terrein van de oude tuinbouwschool in Frederiksoord start binnenkort een project waarbij tienermoeders en zeventig-plussers gaan samenwonen. Het is de bedoeling dat de bewoners elkaar gaan ondersteunen.



Lees ook: Tienermoeders en ouderen gaan samenwonen in Frederiksoord De 44-jarige Bunskoek nam haar familie mee naar Drenthe. De familie van haar moeders kant kwam als bedelaar naar de proefkolonie van Johannes van den Bosch. "Als je in dat huisje staat waar daadwerkelijk jouw voorvader heeft geleefd en je de muur kunt aanraken met dezelfde stenen... Dat vind ik heel fantastisch en bijzonder", aldus de presentatrice.