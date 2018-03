Burgemeester Thijsen informateur in Tynaarlo

VRIES - Burgemeester Marcel Thijsen neemt in zijn eigen gemeente Tynaarlo de rol van informateur op zich. Thijsen begint morgen met het voeren van gesprekken met alle partijen.

Leefbaar Tynaarlo, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tynaarlo, vroeg hem als informateur. Dat een burgemeester die rol op zich neemt, is vrij opmerkelijk. Vaker wordt gekozen voor een externe informateur, zoals in bijvoorbeeld de gemeenten Assen Borger-Odoorn en De Wolden Vrijdag brengt Thijsen verslag uit aan Leefbaar Tynaarlo over zijn eerste informatieronde.Ook opvallend is het dat Leefbaar Tynaarlo niet kiest voor een collegeprogramma, maar een raadsprogramma. Het doel daarvan is zoveel mogelijk raadsfracties mee te krijgen in het te sluiten akkoord voor de komende vier jaar."Wij weten wat het betekent als andere partijen onvoldoende oor hebben voor het geluid van jouw partij. Wij willen daarom meteen de uitnodigende hand uitsteken naar de andere partijen", laat het bestuur van Leefbaar Tynaarlo Weten. "Alle kiezers verdienen het om gehoord te worden, dus we willen graag alle partijen uitnodigen om een inbreng te hebben in het raadsprogramma."Om die reden nemen ook alle partijen deel aan de eerste gesprekken met informateur Thijssen.