FC Emmen-trainer Lukkien: We moeten hongeriger zijn

VOETBAL - De nacompetitie gaat FC Emmen niet meer ontlopen en het moet heel gek gaan wil de Drentse club zich niet rechtstreeks plaatsen voor de halve finale van de paly-offs. De voorsprong op de eerste concurrent voor een plek in die halve finale, dt is MVV, staat al op acht punten achterstand. Het is misschien wat overdreven, maar trainer Dick Lukkien kan vanaf nu gaan finetunen richting het hoogtepunt van het seizoen.

Ik ben wel tevreden over de veerkracht die we hebben getoond. Dick Lukkien

FC Emmen verspeelt onnodig punten in Almere: 2-2

De liveblog van Almere City FC - FC Emmen

Belangrijkste klus, zo bleek in Almere, is dat de oefenmeester zijn spelers hongerig maakt. Na de 2-2 was de intentie wel aanwezig om een derde goal te maken, maar miste de overtuiging."Dat vind ik ook een gebrek aan kwaliteit", aldus Lukkien. "In de eerste helft was dat ook het geval. Toen nam Anco Jansen een corner en was er van de eerste - tot en met de tweede paal geen Emmen-speler te bekennen."Maar een derde treffer was waarschijnlijk niet nodig geweest als Emmen beter aan het duel was begonnen. "We waren niet snel een vaardig genoeg aan de bal en stonden open als we de bal verloren. Zij counterden en dat deden ze prima. Gelukkig herstelden we snel en toonden we veerkracht, daar ben ik dan wel weer blij mee. Toch overheerst het gevoel dat we weer punten hebben laten liggen."