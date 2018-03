Deel dit artikel:











Politie lost waarschuwingsschoten na bedreiging in Emmen De omgeving van café Groothuis is afgezet (foto: Persbureau Meter) De politie doet onderzoek bij het café (foto: De Vries Media) Agenten zoeken voor de kroeg (foto: De Vries Media) Onderzoek bij Groothuis (foto: De Vries Media)

EMMEN - De politie heeft op de Stationsstraat in Emmen geschoten op een auto die ervandoor ging nadat agenten de wagen wilden laten stoppen.

De politie kwam met meerdere auto's naar de Stationsstraat, nadat bij een ruzie in café Groothuis was gedreigd met een vuurwapen. In de horecagelegenheid was een feest aan de gang.



Meerdere schoten

Agenten kwamen de auto van de verdachten tegen en gaven de bestuurder een stopteken. "De auto is even gestopt maar de inzittenden wilden niet uitstappen en daarop is een waarschuwingsschot gelost", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.



Stationsstraat afgesloten

De auto is er daarna vandoor gegaan en agenten hebben nog meer waarschuwingsschoten gelost. De politie heeft het gebied rondom Groothuis aan de Stationsstraat afgesloten voor onderzoek. Volgens een omstander wordt onder meer gezocht naar kogelhulzen. Ook worden verklaringen van getuigen opgenomen.



De verdachten die ervandoor gingen, zijn nog niet gepakt. Een eerste zoekactie leverde niks op.