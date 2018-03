Reservekeeper fluit LEO - Veendam 1894 en geeft strafschop tegen

VOETBAL - Een opmerkelijke scheidsrechter vanmiddag bij vv LEO - Veendam 1894 in de 3e klasse B. De reseerve-keeper van LEO, Leon Nanninga, floot het duel in Loon.

Een half uur voor aanvang van het duel kwam men erachter dat er geen arbiter was gearriveerd. En dus moest er razendsnel gezocht worden naar een oplossing. Er was geen gediplomeerde scheidsrechter op het complex aanwezig. Nou één iemand dan, de reserve-doelman van LEO. Hij wilde wel fluiten, maar had dan wel de toestemming nodig van beide partijen. Die kwam er en dus werd er gewoon afgetrapt, weliswaar een half uurtje later dan gebruikelijk.LEO kwam in het begin van de tweede helft op voorsprong door een treffer van Evan Sturing, maar tien minuten voor tijd kwam Veendam 1894 op gelijke hoogte... uitgerekend uit een strafschop.. gegeven dus door de reserve-keeper van LEO.