Deel dit artikel:











Vlucht van Eelde naar München van start Nordica vliegt vanaf vandaag elke dag van Eelde naar München (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

MÜNCHEN - De eerste vlucht vanaf Groningen Airport Eelde naar München mag dan gisteren zijn geweest; vandaag wordt het vliegtuig van Nordica Air met een watersaluut binnengehaald.

Geschreven door Andries Ophof

In het eerste vliegtuig dat gisteren vertrok zat een man of veertig. Een delegatie van de Noordelijke luchthaven, maar ook een Noordelijke ondernemer die regelmatig in München moet zijn. En dan waren er ook luchtvaartliefhebbers die er alles aan hebben gedaan om de eerste vlucht te nemen.



Kansen voor de chemiesector

Volgens Gerard de Boer van TopDutch, een campagne om bedrijven te interesseren voor Noord-Nederland, wordt er veel samengewerkt tussen noordelijke en Duitse bedrijven in München. "Beieren is een rijke regio. Er is maar 2,1 procent werkloosheid en je ziet dat er connecties zijn."



De Boer, zelf ondernemer, ziet wel kansen. "Er is hier een grote chemische sector die bezig is om te vergroenen. Dat doen wij ook en daar hebben we in het Noorden best veel verstand van."



Dank aan Transavia en Air Berlin

Dat Nordica Air de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en München dagelijks kan uitvoeren, heeft alles te maken met het vertrek van Transavia uit de Duitse stad en het faillissement van Air Berlin. Hierdoor zijn er start- en landingsrechten vrij gekomen. Anders was het niet gelukt. Net als Schiphol zit München Airport bijna aan het plafond van het aantal vluchten.



Ulrich Theis van München Airport verwelkomt Nordica met open armen. Ook al is het maar een kleine speler tussen al die reuzen als Lufthansa, Etihad en Emirates. Dagelijks komen deze luchtvaartmaatschappijen met hun Airbus A380 naar de luchthaven. Ter vergelijking: in een A380 gaan al snel zo'n vijfhonderd passagiers. In het vliegtuig van Nordica kunnen maximaal negentig.



Vlucht moet zich bewijzen

De Duitse luchthaven wil zich meer en meer profileren als plek waar je de hele wereld over vliegt. "Jullie komen op de ideale tijd aan in München om over te stappen."



Maar ook hier geldt dat een dagelijkse vlucht als deze een goede bezetting moet hebben. Half lege vliegtuigen kosten geld. Nordica Air zegt dat de eerste vluchten goed bezet zijn. En mogelijk ontdekt de Duitser ook Noord-Nederland. "Misschien moet je dan iemand als voetballer Arjen Robben inzetten om Duitsers te interesseren voor het Noorden", geeft Theis alvast mee als suggestie.