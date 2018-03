VAKO-speler Manzeza ziekenhuis in geschopt met dubbele beenbreuk

VOETBAL - Het duel VAKO - HSC is gistermiddag na 65 minuten gestaakt. Aanleiding was de dubbele beenbreuk voor VAKO-speler André Manzeza na een zware overtreding van HSC-speler Erwin Kuipers.

Kuipers kreeg direct rood van scheidsrechter Jagt uit Assen, die vervolgens de wedstrijd definitief stillegde.Op de website van VAKO staat te lezen dat Manzeza onvoorstelbaar hard werd getrapt. De 'knak' was over het hele hoofdveld in Vries te horen. Manzeza bleef bijna een half uur op het veld liggen voordat uiteindelijk de ambulance arriveerde, die hem vervolgens overbracht naar het ziekenhuis in Assen. Daar bleek wat de ambulancebroeders al vermoedden: Een kuit- en scheenbeenbreuk.Manzeza werd direct geopereerd. Voor hem is het einde seizoen.VAKO had op het moment van staken de 3-0 achterstand bij rust grotendeels weggepoetst. Manzeza scoorde na rust de 1-3, waarna Patrick Steenbergen een paar minuten later de 2-3 aantekende.