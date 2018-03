Nederlandse boeren mogen meer mest uit blijven rijden: 'Blij dat er duidelijkheid is'

RUINERWOLD - Boerin Eline Vedder uit Ruinerwold heeft goede hoop dat de Europese Unie over een week voor verlenging van de Nederlandse derogatie stemt. Daardoor mogen Nederlandse boeren meer mest blijven uitrijden dan hun Europese collega’s.

De uitzonderingspositie stond onder druk, doordat er in de afgelopen jaren door Nederlandse boeren werd gefraudeerd met mest. De melkveesector kreeg daardoor een slecht imago. In de komende twee jaar kan de sector aan verbetering gaan werken.Het verlengen van de uitzonderingspositie wordt positief ontvangen in Ruinerwold. “Het liefst hadden we gezien dat de derogatie met vier jaar was verlengd”, zegt Vedder. Toch is ze blij met het voorstel van de EU. “Het allerbelangrijkste is dat er duidelijkheid lijkt te komen. De termijn is voor ons van ondergeschikt belang. Maar we moeten eerst wachten tot de buit definitief binnen is.”Omdat Nederlandse boeren een hogere opbrengst van het land halen, mogen ze van de EU meer mest uitrijden. Volgens Vedder is de derogatie belangrijk voor het inkomen van de boeren. “Als we minder dierlijke mest op het land mogen uitrijden, dan moet er meer kunstmest op. En dat kost ons meer geld.”