Niet genoeg geld voor monument neergestorte vliegers bij Paterswoldsemeer

HAREN - De onthulling van een monument voor drie overleden inzittenden van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog bij het Paterswoldsemeer is uitgesteld. Initiatiefnemer Dirk Munk kan nog niet genoeg geld vinden.

Het monument, dat aan de Hoornsedijk bij Haren moet komen te staan, zou op 4 mei worden onthuld. Maar er is nog 1.500 euro nodig voor er een herdenkingsteken kan worden geplaatst, meldt RTV Noord . Daarom is de onthulling uitgesteld naar medio augustus.Op 8 augustus 1941 kwamen drie Britse piloten bij het Paterswoldsemeer om het leven toen hun Hampden AE185 bommenwerper werd neergeschoten. Het vliegtuig kwam neer op de oostelijke oever van het meer. De Canadees Henry Law en de twee Engelsen Peter Francis Barclay Orwin en George Albert Cowell stierven daarbij. Piloot Eric Cyril Maskell kon op het laatste moment met zijn parachute uit het vliegtuig springen.Het neergestorte vliegtuig houdt Munk al jaren bezig. "De laatste jaren heb ik met veel moeite de families van al deze mensen weten op te sporen. Ik heb goed contact met ze", zegt Munk. "Meer dan een jaar geleden kreeg ik het idee om een gedenkteken voor de crash en deze mensen op te richten."Volgens Munk is alles geregeld voor het monument. Hij heeft zelfs toestemming voor een plaats op een plek aan de Hoornsedijk. "Alleen het geld is een probleem. Het gedenkteken moet zo'n 3.000 euro kosten. Van dit bedrag is pas de helft binnen, ondanks eerdere crowdfundingacties."