Deel dit artikel:











Taalambassadeurs Alfa College maken filmpje voor wedstrijd Taalambassadeurs van Alfa College maken filmpje voor wedstrijd

Eén op de zes Nederlanders heeft moeite met taal. Ze kunnen vaak niet goed lezen of schrijven of vinden hoofdrekenen moeilijk. Bibliotheken Drenthe heeft als missie om dit aantal te verlagen. In iedere gemeente is daarom een taalhuis die laaggeletterden kunnen helpen bij hun taalvaardigheid.

Van letter tot letter

In de radiorubriek Van letter tot letter gaat zanger René Karst iedere week op pad om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.



In deze aflevering

René is op bezoek bij het Alfa College in Hoogeveen. Een groep taalambassadeurs, team Abracadabra, heeft mee gedaan aan een landelijke wedstrijd. De opdracht was een filmpje te maken over struikelblokken in het dagelijks leven op het gebied van taal. Volgens team Abracadabra zijn dat ambtelijke brieven.