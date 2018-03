Deel dit artikel:











WMD gaat brieven naar klanten makkelijker maken René gaat langs bij de WMD waar werken aan een klare taal campagne

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Volgens Bibliotheken Drenthe is dit aantal te hoog en daarom zetten ze groot in om het probleem rondom laaggeletterdheid aan te pakken. Dit doen ze onder andere door laaggeletterden allerlei cursussen aan te bieden bij de taalhuizen in elke Drentse gemeente.

Van letter tot letter

In de radiorubriek Van letter tot letter gaat zanger René Karst iedere week op pad. Hij gaat naar leesclubs, taalhuizen en bedrijven om daar te praten over laaggeletterdheid.



In deze aflevering

René is deze week bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe. Zij erkennen dat hun brieven soms lastig te begrijpen zijn. En daarom zijn ze begonnen met een 'klare taal' campagne.