Leesclub versterkt zelfvertrouwen laaggeletterde

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe vindt dit aantal teveel en zet daarom groot in om het probleem aan te pakken. Dit doen ze onder andere door laaggeletterden allerlei cursussen aan te bieden bij de taalhuizen in elke Drentse gemeente.

Van letter tot letter

In de radiorubriek Van letter tot letter gaat zanger René Karst iedere week op pad om het probleem rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen.



In deze aflevering

René is deze week bij de leesclub in de bibliotheek in Hoogeveen. Iedere week komt daar een groepje mensen bij elkaar die moeite heeft met lezen en taal. En de groep helpt elkaar en samen verbetert hun taalvaardigheid. En hun zelfvertrouwen.