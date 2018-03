Zoek het uit! - Waarom is het bereik met je mobieltje op sommige plekken nog steeds slecht?

ASSEN - Niets is irritanter dan iemand willen bellen, maar geen verbinding kunnen krijgen omdat je geen bereik hebt. In Drenthe komt dit vaker voor dan in bijvoorbeeld de Randstad, maar hoe kan dat eigenlijk? En is er iets tegen te doen?

Vaak kan slecht mobiel bereik door de gebruiker verbeterd worden door:



- Een aantal meters in een bepaalde richting te lopen waardoor net een blokkade wordt vermeden die mogelijk tussen de eigen mobiele telefoon en de zendmast zit;



- Een ander type telefoon te kiezen;



- Op te letten dat je hand de antenne van de telefoon niet afschermt;



- Het beschermhoesje te verwijderen of een ander hoesje te kiezen, omdat het bestaande hoesje mogelijk de ontvangst van de antenne belemmerd;



- In het menu instellingen, bij mobiel netwerk, 4G uit te schakelen. De telefoon schakelt dan automatisch terug naar 2G/3G. Een telefoongesprek en de ‘ouderwetse’ SMS heeft genoeg aan 2G, en regelmatig is de ontvangst van 2G/3G beter. Voor mobiel internet, zoals WhatsApp, Facebook of e-mail is 4G wel van belang.



- Uit landelijke testen is gebleken dat in sommige gebieden het maken van verbinding met de mobiele telefoon tot 15 seconden kan duren. In de praktijk blijkt dat mensen de oproep al verbreken voordat de 15 seconden voorbij zijn, omdat ze denken dat de telefoon geen bereik heeft. Zo lang LTE/4G nog niet overal werkt is het soms nodig om de telefoon wat langer de gelegenheid te geven om verbinding te maken. Wees dus geduldig!