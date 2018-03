Deel dit artikel:











Groningse Eddy deelt folders uit om laaggeletterden te attenderen op taalcursussen René Karst praat met Eddy bij 't Werk

Eén op de zes Nederlanders heeft moeite taal. Bibliotheken Drenthe vindt dit aantal teveel en zet daarom groot in om het probleem aan te pakken. Door onder andere een breed cursusaanbod bij de taalhuizen in iedere gemeente aan te bieden, hoopt Bibliotheken Drenthe dat er meer mensen een taalcursus gaan volgen en het aantal laaggeletterden hiermee naar beneden gaat.

Van letter tot letter

In de radiorubriek Van letter tot letter gaat zanger René Karst iedere week op pad om het probleem rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen.



In deze aflevering

René praat deze week met Eddy bij 't Werk. Eddy is zelf laaggeletterdheid en loopt tegen allerlei problemen aan in het dagelijks leven. Inmiddels heeft hij allerlei taalcursussen gevolgd en helpt Eddy anderen die moeite hebben met taal.