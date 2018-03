Deel dit artikel:











Heijerman wil snel duidelijkheid over college Aa en Hunze Binnen drie weken wil Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen het college voor Aa en Hunze presenteren (foto: Google Streetview) Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen

GIETEN - Binnen drie weken wil Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen het college voor Aa en Hunze presenteren. "We koersen op een extra raadsvergadering op 19 april", zegt Heijerman.

Combinatie Gemeentebelangen was de grote winnaar van de verkiezingen met meer dan 42 procent van de stemmen. De partij groeide van acht naar tien zetels. "We hebben vanavond overleg met de fractie en gaan ons dan buigen over onze speerpunten voor de aankomende raadsperiode", aldus Heijerman.



Zetel nodig

Combinatie Gemeentebelangen heeft nog één zetel nodig voor een meerderheid, maar dat betekent niet dat er automatisch een college met twee partijen komt. "We willen het samen doen in de gemeente Aa en Hunze. Er is van alles mogelijk", zegt Heijerman.



Heijerman spreekt de aankomende tijd met alle andere fracties. "We leggen dan de speerpunten van de partijen naast elkaar en dan kan het volgens mij snel gaan", aldus een optimistische Heijerman.