Taalambassadeurs Alfa College wil dat elke gemeente brieven makkelijker maakt

Laaggeletterdheid is een groot probleem. En nog steeds, helaas, nog heel actueel. Want, één op de zes Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe vindt dat dit aantal naar beneden moet. In verschillende taalhuizen in Drenthe zetten ze daarom in, door middel van taalcursussen, om laaggeletterdheid aan te pakken.

Van letter tot letter

Zanger René Karst gaat iedere week op pad om het probleem rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen.



In deze aflevering

René is weer terug bij team Abracadabra op het Alfa College in Hoogeveen. De groep taalambassadeurs deed eerder mee aan een landelijke wedstrijd. Ze maakten een filmpje over problemen rondom laaggeletterdheid in de praktijk en wat er anders moet. Vandaag zien ze ook de filmpjes van hun concurrenten en vertelt docente Nienke Hof meer over het filmpje van team Abracadabra.