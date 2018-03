Deel dit artikel:











Taalheld Anne Agema wil haar nieuwe huis openstellen voor laaggeletterden Taalheld Anne Agema ontvangt prijs

Goed lezen en schrijven blijkt voor veel Nederlanders nog niet zo gewoon te zijn. En ook niet zo makkelijk. Nog steeds hebben ruim 2,5 miljoen mensen met taal in Nederland. Bibliotheken Drenthe wil dat dit verandert. En daarom bieden ze in de verschillende taalhuizen in Drenthe een groot aanbod aan cursussen aan om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Van letter tot letter

Zanger René Karst gaat iedere week op pad om het probleem rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen.



In deze aflevering

René is deze keer op bezoek bij Anne Agema. Anne werd in 2017 verkozen tot Taalheld van Drenthe. En tot haar eigen verbazing won ze laatst ook nog de landelijke verkiezing. Ze mag zichzelf dus Taalheld van Nederland noemen. Anne wil iedereen laten lezen en daarom gaat ze een ruimte in haar nieuwe huis openstellen.