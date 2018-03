Stelling: Ik vertrouw Facebook niet meer

ASSEN - De baas bij Facebook, Mark Zuckerberg, heeft in advertenties in Britse en Amerikaanse bladen gisteren zijn verontschuldigingen aangeboden voor het lekken van gegevens van klanten.

Hij maakt excuus voor de vertrouwensbreuk die is veroorzaakt omdat een bureau dat zich bezighoudt met politieke strategieën gegevens van circa 50 miljoen Facebookgebruikers wist te bemachtigen. Volgens Zuckerberg is de informatie gelekt door een app die een universitair onderzoeker had geplaatst.Zuckerberg onderstreept dat het de verantwoordelijkheid van Facebook is om gegevens te beschermen. Vorige week ontstond een beweging op social media die Facebookgebruikers oproept om het sociale netwerk te verlaten.Wat vindt u? Accepteert u de excuses van Mark Zuckerberg? Of vertrouwt u Facebook, ondanks de excuses, niet meer?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe