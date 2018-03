Deel dit artikel:











Noordenveld levert ervaring in: twaalf nieuwe raadsleden Meer dan de helft van de raadsleden keet niet terug in de raad van de gemeente Noordenveld (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

RODEN - Veertien raadsleden keren niet weer terug in de raad van gemeente Noordenveld. Dat is meer dan de helft.

Geschreven door Marjolein Knol

Zo vertrekken de voltallige fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Daarnaast dragen ook vier ervaren raadsleden van Gemeentebelangen het stokje over.



Verjonging

De redenen waarom de raadsleden vertrekken verschillen. Zo gaf Jeroen Westendorp (CU) aan meer tijd aan zijn gezin te willen besteden en zeiden de ervaren Anne Doornbos (PvdA) en Jan Klinkenberg (GL) lang genoeg raadslid te zijn geweest.



Met de uittocht is plaats gekomen voor verjonging: Pascalle de Vries (PvdA) is 26 jaar en Nanda Emmens (VVD) is 28 jaar oud. Ook zitten er in de nieuwe raad iets meer vrouwen. In plaats van vijf, zijn het er straks zeven vrouwelijke raadsleden.



Vrouwen kregen voorkeurstemmen

Een aantal van deze vrouwen kreeg met voorkeurstemmen een plekje in de raad. Zo moet ervaren LGN-raadslid Harry Waals plaats maken voor Femke Knoop (plek 8 op de lijst). Ook Free Hoving (VVD) is niet gekozen, Nanda Emmens kreeg meer voorkeurstemmen. En Lambert Sijens van GroenLinks maakt plaats voor Anita van der Noord.



Gemeentebelangen is met negen zetels de grootste partij van de gemeente Noordenveld en begint eind deze week met de gesprekken om een breed gedragen bestuursakkoord te krijgen. Woensdag wordt afscheid genomen van de oude gemeenteraad en donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.