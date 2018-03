Deel dit artikel:











Waterschap Hunze en Aa's controleert 850 kilometer aan dijken Medewerkers van waterschap Hunze en Aa's inspecteren een kade bij Spijkerboor (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

SPIJKERBOOR - Aan het einde van deze week heeft waterschap Hunze en Aa's ruim 850 kilometer aan dijken geïnspecteerd in Drenthe en Groningen.

De dijkinspecties zijn bedoeld voor veiligheid. "We zijn kade-inspecties aan het lopen om te kijken of de kades goed de winter zijn uitgekomen en of ze hun functie nog kunnen vervullen", vertelt Niels Erenstein van het waterschap.



Dijken in orde

​Hunze en Aa’s onderhoudt de dijken die ons beschermen tegen het hoge water. Dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, zonder schades. Niet alleen de dijken aan zee, maar ook de dijken langs de rivieren en kanalen.



Tussen De Groeve en Spijkerboor zijn de dijken veilig genoeg. "Dat geldt eigenlijk voor het gehele waterschapsgebied. De kades zijn stabiel, veilig en op hoogte. Het is daarom goed om na de winter een check te doen of ze nog steeds goed zijn."



Veiligheid garanderen

Het waterschap inspecteert de dijken in beide provincies gemiddeld twee keer per jaar grondig. "We lopen dan echt fysiek over de kade heen met als enige doel het inspecteren. Gedurende het jaar hebben we uiteraard ook onderhoudsploegen die maaien en die mannen zien ook of de dijk er goed bij ligt of dat er wat moet gebeuren. We kunnen daarom met redelijke zekerheid zeggen dat ze er wel goed bij liggen."



Dijkinspecties zijn volgens het waterschap heel belangrijk voor de veiligheid. "Als we de kades niet zouden inspecteren en er zou een keer hoog water komen, kunnen gebieden met een zwakke kade onderlopen. Dat is niet wat je wilt. Wij willen de veiligheid garanderen voor bewoners."



Inspecties

Waterschap Hunze en Aa's is vorige week begonnen in Groningen en ronden de dijkinspecties deze week af in onze provincie. "Zo'n negentig binnen- en buitendienstmedewerkers die dagelijks in het veld zijn, gecombineerd met collega's van kantoor en het lab controleren de kades. We pakken het breed op. Deze dijk hier tussen De Groeve en Spijkerboor is prima. Onder normale omstandigheden gaan we begin oktober weer inspecteren."