Groninger ontsnapt aan politie in Emmen na waarschuwingsschoten Agenten voor de kroeg (foto: De Vries Media)

EMMEN - Een man uit Groningen is gisteren aan de politie ontsnapt op de Stationsstraat in Emmen. Dat zegt de bedrijfsleider van café Groothuis in Emmen.





De politie loste een onbekend aantal schoten toen Groninger ervandoor ging. De politie kwam met meerdere auto's naar het café, omdat getuigen daar iemand zagen met een vuurwapen. De man stapte in een auto bij een vrouw. Na een eerste schot verliet de vrouw de auto, waarop de man er vandoor ging. Agenten hebben daarop nog een aantal schoten gelost. De vrouw is door de politie gehoord. Een speciaal team van de politie onderzoekt de schietpartij. Volgens een woordvoerder gaat het niet om de Rijksrecherche.