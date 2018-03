Dronken ex-militair is rijbewijs anderhalf jaar kwijt

Deel dit artikel:











ASSEN/SCHOONOORD - Een 56-jarige man uit Schoonoord is zijn rijbewijs anderhalf jaar kwijt, omdat hij heeft gereden met een enorme hoeveelheid drank op. Dat bepaalde de rechter in Assen vandaag. Ook legde hij de man tachtig uur werkstraf (veertig voorwaardelijk) op.

De Schoonoorder viel op 27 november vorig jaar op, omdat hij in zijn woonplaats apart rijgedrag vertoonde: hij reed afwisselend heel langzaam en snel. Politieagenten die dat zagen, zetten hem aan de kant en lieten hem blazen. Hij bleek ruim vijf keer meer te hebben gedronken dan is toegestaan.



Eenzaam en getraumatiseerd

Tijdens de rechtszaak bleek dat de man ex-militair is en lijdt aan PTSS (posttraumatisch stress-stoornis). Na zijn ontslag bij Defensie kwam hij thuis te zitten. “Dat viel tegen”, vertelde de weinig spraakzame Schoonoorder. Om gezelschap te hebben, schafte hij twee honden aan. Hij erkende dat hij eenzaam is en daardoor naar de fles greep.



Drinken in de auto

Hij werd op 27 november rond vier uur ’s middags van de weg geplukt toen hij met zijn honden op de terugweg was van de supermarkt in Odoorn naar huis. In de auto had hij een pas gekochte fles drank geopend. Ook had hij nog alcohol in zijn lijf van de avond en de ochtend ervoor toen hij ook stevig had gedronken.



“De meeste mensen kunnen niet eens meer in de auto stappen als ze zoveel hebben gedronken”, aldus de officier van justitie. “Gelukkig is meneer van de weg gehaald voor er ongelukken konden gebeuren.”



'Stom'

Het was de eerste keer dat de man met justitie in aanraking kwam. Hij wordt inmiddels behandeld voor zijn problemen. Zijn actie op 27 november noemde hij ‘ontzettend stom’.