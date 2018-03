Boswachters: Laat je hond niet loslopen in natuurgebieden

Loslopende honden in natuurgebieden zijn ieder voorjaar weer een probleem voor de wilde dieren. Ondanks de borden laten veel mensen hun viervoeter toch rondrennen, maar daarmee riskeer je wel een boete.

Boswachters roepen al tijden op tot het aanlijnen van honden in gebieden waar dat verplicht is, maar nog steeds negeren veel hondenbezitters de waarschuwingen. Daarnaast zijn ook schaapherders loslopende honden zat."Het staat heel duidelijk op onze borden aangegeven, maar mensen lezen die blijkbaar niet. In Groningen heb ik al gezien dat er een aantal reeën is doodgebeten door honden", vertelt boswachter van Natuurmonumenten Booy Kluiving met enige frustratie.In het voorjaar begint voor veel dieren de baltsperiode. Daarin kunnen ze geen onderbrekingen gebruiken. "Het kan echt niet dat honden de balts onderbreken en daarbij een van de dieren pakken. Daarnaast willen we ook niet dat honden andere wandelaars in het gebied lastigvallen", zegt Kluiving.Laat je toch je hond in een natuurgebied rondrennen waar dat niet mag, dan loop je het risico op een bekeuring. Toezichthouders, zoals boswachter, mogen boetes opleggen aan mensen die zich niet aan de regels van het natuurgebied houden."Vorige week heb ik nog drie mensen bekeurd. Op het laten loslopen van een hond staat een boete van 95 euro. Bijt je hond een dier dood, dan overtreed je de natuurwet en bepaalt een officier van justitie de hoogte van de boete", waarschuwt Kluiving.Gebieden waar een totaalverbod op honden geldt, zijn er nu nog nauwelijks. Er zijn wel broedgebieden waar honden gedurende een bepaalde periode niet mogen komen.