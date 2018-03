Politie vindt wapen na schietpartij station Assen

ASSEN - De politie heeft na een schietpartij zondagochtend vroeg een vuurwapen gevonden in de omgeving van het Stationsplein in Assen. Bij het incident raakte niemand gewond.

Een 23-jarige man uit Beilen, een 26-jarige man uit Assen en een 22-jarige Groninger werden direct na de schietpartij aangehouden en zitten nog vast. Getuigen vertelden aan de politie dat twee groepen met mannen ruzie kregen op de voetgangersbrug over het spoor.Een van de mannen trok vervolgens een wapen en loste een schot. Onderzoek moet uitwijzen of het gevonden vuurwapen daarbij gebruikt is. Op de plaats van de schietpartij werd een kogelhuls gevonden.De mannen die vastzitten horen allemaal bij een van de twee groepen amokmakers, van de andere groep ontbreekt ieder spoor. De aanleiding voor de ruzie is nog steeds niet duidelijk.