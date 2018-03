Veertien schapen dood: wolf actief in Drenthe?

OOSTERHESSELEN - Schaapherder Jantinus de Groote uit Tiendeveen weet het zeker. Een wolf heeft vier van zijn schapen doodgebeten in de buurt van Oosterhesselen.

Gisteren kwam hij erachter en vanochtend is er onderzoek gedaan door de politie en de afdeling faunazaken van de provincie."Wij deden onze ronde en ik zie daar een schaap dood liggen", zegt De Groote. "Ik kijk om mij heen en ik zie nog drie dode schapen. Toen heb ik de politie er maar bijgehaald. Dit was zoiets aparts. Er zit allemaal bloed bij de hals, dus ze zijn allemaal gegrepen. Dit is niet een hond of wat dan ook. Ik denk zelf dat het om een wolf gaat."Inmiddels is DNA afgenomen bij de dode schapen. "Het DNA moet straks uitsluiten dat het om een wolf gaat. Iedereen loopt maar weg met die wolf, maar als van die prachtige dieren vier doodgebeten worden...als schaapherder doet dat zeer. Ik had de tranen in de ogen, dat doet toch wel wat met je. Je bent alle dagen met die dieren bezig. We hebben 3.500 schapen lopen in Drenthe en er gebeurt elke dag wel wat, maar dit kom je niet vaak tegen. Dat is niet fijn. Persoonlijk pleit ik voor het afschieten van de wolf. Onmiddellijk, zodra ze de grens overkomen", aldus De Groote.Inmiddels komen er ook berichten uit de buurt van Benneveld en Zuidwolde. In Benneveld zijn zes schapen gedood. En in Zuidwolde zijn vier lammetjes aangevallen door een beest. Drie zijn dood aangetroffen en een kunnen ze helemaal niet terugvinden. Ook daar wordt DNA-onderzoek gedaan om te kijken of het om een wolf gaat.Twee weken geleden werd een wolf gezien in de buurt van Barger-Compascuum . De wolf wandelde daar langs de Duitse grens over de weilanden.