Het nieuws in een minuut: 26 maart We kunnen voortaan van Eelde naar München vliegen (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof)

Loopt er een wolf rond in Oosterhesselen? Daarover gaat het in het nieuws in een minuut van maandag 26 maart. Bij het dorp zijn vier schapen doodgebeten. Ook gaat het over de schietpartij in Emmen gisteravond, na een ruzie. Verder: vanaf nu kun je elke dag met het vliegtuig van Eelde naar München. En waterschappen kijken of hun dijken nog in orde zijn.