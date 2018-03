Deel dit artikel:











Bjorn Bernsen verslaat wereldkampioen kickboksen Bjorn Bernsen, links, na zijn overwinning (Foto: Paul Bernsen)

KICKBOKSEN – Bjorn Bernsen uit Zwartemeer heeft zich dit weekend geplaatst voor het WK Kickboksen. In de finale versloeg de 16 jarige Bernsen wereldkampioen Kamal Lager na verlenging.



Bernsen begon grieperig aan het kwalificatietoernooi in Dillenburg, maar knokte zich, via twee wedstrijden, naar de finale. Hier was de Duitse wereldkampioen zijn tegenstander. Na drie ronden kon de jury geen winnaar aanwijzen, waarna een extra ronde nodig was. Bernsen was in de verlenging de betere en won, na een unanieme uitspraak van de jury.



Bernsen is nu geplaatst voor het wereldkampioenschap dat in oktober in het Duitse Nordhorn wordt gehouden.