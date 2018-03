Boer geeft luxe trekkershutten bij Ruinerwold niet zomaar op

RUINERWOLD - "Het is onze kwestie", dat zegt Roelof Dekker uit Ruinerwold over het hoger beroep dat hij heeft aangetekend. Dekker wil negen zogeheten ackerlodges bouwen op zijn land. Omwonenden kregen in februari van de bestuursrechter gelijk in hun bezwaar, zodat de bouw niet door kan gaan.

Inhoudelijk wil Dekker weinig kwijt over de zaak. De ackerlodges zijn in feite luxe trekkershutten die bestemd zijn voor recreatief gebruik. Dat omwonenden bezwaar hadden tegen de bouw op landbouwgrond vindt Dekker niet terecht. "Het is een heel mooie rustige plek langs een bossingel."Van de rechter mag Dekker de ackerlodges niet op die plek bouwen, omdat de gemeente De Wolden de herbestemming van de landbouwgrond tot recreatief terrein niet goed heeft geregeld.Hans Saathof maakte namens omwonenden bezwaar tegen de manier waarop de gemeente De Wolden de bestemmingswijziging realiseerde en kreeg gelijk van de bestuursrechter. Nu verbaast hij zich over het hoger beroep van Dekker."Ik kan me voorstellen dat Dekker baalt van de gang van zaken. Hij beweert dat wij te laat waren met het leveren van aanvullende informatie aan de rechtbank. Dat ging om twee dagen. En dat kwam omdat de rechtbank ons te laat de brief met die vraag had bezorgd. Wij waren te goeder trouw en de bestuursrechter vond dat geen probleem", zegt Saathof.Dekker geeft zijn plannen nog niet op. "Ik heb een vleesveehouderij en dit is gewoon een neventak van ons. Eerst hadden we op die grond inkomsten uit agrarisch natuurbeheer. Maar dat gebied is daarvoor komen te vervallen. Met de bouw van de ackerlodges maken we het verlies aan inkomsten weer goed."Volgens Saathof zou Dekker er beter aan doen zijn plannen om te gooien en de ackerlodges op een plek dichter bij zijn boerderij te bouwen. Maar Dekker ziet daar niet veel in. "Het zit hem in de vrijheid van de oorspronkelijke plek. Daar is het veel mooier dan dicht bij de boerderij."