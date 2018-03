Video: de dierenrijke Drentsche Aa

Zet een cameraval neer in een rustig natuurgebied en ineens merk je dat er veel meer gebeurt dan je denkt. Dieren komen natuurlijk pas uit hun verstopplaats wanneer de mensen weg zijn. Deze keer spotte de cameraval otters, reeën, een bunzing, een steenmarter én een fazant.

Langs de oevers van de Drentsche Aa wandelen veel dieren rond. Er is rondom het water een hoop lekkers te vinden dus laten veel soorten zich in de buurt zien.De cameraval van Lex Duif staat bij een lagergelegen gedeelte van de oever, waar dieren gemakkelijk in of uit het water kunnen komen. Vooral voor otters is het een geliefd plekje, omdat ze er naar hartenlust prooien kunnen vangen.Ook andere kleine roofdieren als de steenmarter en bunzing komen langssnuffelen op zoek naar kikkers of dorstige knaagdieren. Reeën kunnen er ook hun dorst lessen en staan maar wat graag even in het water.