Nieuwe fotohut geopend bij Diependal

Het Drentse Landschap heeft een nieuwe fotohut geopend bij het natuurgebied Diependal/Hijkerveld. Vanuit de hut kunnen natuurfotografen dichtbij het wateroppervlak watervogels fotograferen.

De nieuwe hut staat vlakbij de vogelkijkhut, maar ligt een stuk lager bij de grond. Via een ondergrondse gang kun je in de hut komen.Het Diependal is in Nederland de beste plek om de zeldzame roodhalsfuut op de foto te zetten. Ook andere water- en moerasvogels zoals de wintertaling, krakeend, roerdomp en visarend kunnen voor de lens verschijnen. Ook zit er een ijsvogelwand naast de hut.De hut kun je vanaf 24 maart hier boeken. Fotografen mogen maximaal met z'n tweeën tegelijk in de hut om foto's te maken.