Vrachtwagenchauffeur bestraft voor fatale voorrangsfout in Weerdinge

ASSEN/WEERDINGE - De vrachtwagenchauffeur die op 17 oktober 2016 in Weerdinge een dodelijk ongeluk met een fietsster veroorzaakte, moet een boete van 500 euro betalen. "Ronduit dramatisch", noemde de rechter wat er die ochtend gebeurde.

De 61-jarige chauffeur is volgens hem schuldig aan het ongeluk, omdat hij geen voorrang verleende.De chauffeur uit Spier reed op de kruising van de Buiskoolstraat met de Dorpsstraat toen het ongeluk gebeurde. “Ik ken de situatie daar en let altijd goed op fietsers. Ik heb in de spiegels gekeken, maar ik heb de vrouw echt niet gezien”, verklaarde de man, die al sinds 1979 beroepschauffeur is. Hij had nog nooit ongeluk gehad.Bij de straf hield de rechter rekening met de omstandigheden van de man: hij is zijn eigen vrouw en broer ook door verkeersongelukken verloren. Ook is de inwoner van Spier nooit eerder veroordeeld.Het ongeluk in Weerdinge ziet de chauffeur nog steeds als een groot drama. Het plezier dat hij al die jaren in zijn werk had, is volgens hem een stuk minder geworden. Lange tijd heeft hij hulp gehad van Slachtofferhulp. Hij is ook op bezoek geweest bij de weduwnaar van het 66-jarige slachtoffer. “Ik kon me heel goed in hem verplaatsen door wat ik zelf heb meegemaakt”, zei hij tegen de rechter.Op aandringen van vrienden en collega’s stapte hij een week na het ongeluk weer op de vrachtwagen, maar de plek van het ongeluk mijdt hij. "Ik denk nog steeds: hoe heb ik haar niet kunnen zien? Ik ben er tot de dag van vandaag niet meer langs gereden, ook al loopt mijn route via die straat. Ik neem een omweg.”