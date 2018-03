Deel dit artikel:











Botsing met ernstig letsel in Hoogeveen: straf voor Noord-Hollander Een 53-jarige man reed door rood en kwam in botsing met een auto in Hoogeveen (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Door rood rijden kan nare gevolgen hebben. Dat ondervond ook een 53-jarige man uit het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp op 22 oktober 2016 in Hoogeveen.

Hij kwam op de kruising van de Schutstraat met de Carstenstraat en de Griendsveenweg in botsing met een andere auto: een inzittende daarvan liep ernstig letsel op. De rechter veroordeelde de man uit Noord-Holland tot een boete van 450 euro.



Black-out?

De man dacht dat hij groen licht had, vertelde hij vandaag in de rechtszaal in Assen. "Maar het kan ook wel zijn dat ik gefocust was op de negen verkeerslichten in de verte voor mij, die allemaal op groen stonden. Misschien had ik een black-out."



Onverwachte auto

De Noord-Hollander was die dag bij zijn moeder in Hoogeveen geweest en rond 1 uur ’s nachts net op weg naar huis. "Zo ineens kwam er een auto vanaf de zijkant aanrijden. Ik riep nog hardop: 'Waar kom jij nou ineens vandaan'?"



Nog niet hersteld

Toen was het al te laat. Een inzittende van de auto moet met onder meer rug-, nek- en hoofdletsel naar het ziekenhuis. Anderhalf jaar na het ongeluk is ze nog steeds niet hersteld, vertelde de officier van justitie.



De man ontkende bij de politie eerst dat hij door rood reed, maar meerdere getuigen vertelden dat het wel zo was. Na het ongeluk werd hij naar eigen zeggen met de dood bedreigd door de bestuurder van de andere auto.