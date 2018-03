Wolf doodde schapen? 'Eerst onderzoek afwachten'

Veertien dode schapen werden afgelopen tijd in Drenthe gevonden. Hoofdverdachte volgens de boeren: de wolf. Maar wolvendeskundigen zijn daar nog lang niet zeker van.

Een schapenboer uit Tiendeveen trof vanochtend vier dode schapen in zijn weiland aan. Daarna volgden meer meldingen.Wolvendeskundige Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit sluit niet uit dat een wolf de dieren gedood heeft, maar die kans is wel heel erg klein. "Van de schapen die jaarlijks gedood worden, gaat het in 95 tot 99 procent van de gevallen om een hond als dader", zegt Jansman.Dat er zo'n grote hoeveelheid schapen gedood is, is volgens Jansman niet per se bijzonder. Jansman: "Roofdieren hebben maar weinig remmingen. Een vos in een kippenhok zal net zo lang om zich heen blijven bijten tot er geen beweging meer is. Bij een wolf in een schapenweide werkt dat wellicht precies zo. En schapen zijn een weerloze prooi."Leo Linnartz van Wolven in Nederland kan nog niets zeggen over de identiteit van het dier. "Om daarachter te komen moet er eerst onafhankelijk DNA-onderzoek gedaan worden. Voordat die uitslag er is, weten we niets zeker", vertelt Linnartz.Dagelijks komen bij Wolven in Nederland tientallen meldingen binnen van dode dieren die het slachtoffer zouden zijn geworden van een wolf. Meestal is de wolf volgens Linnartz niet de dader. "Ik snap dat mensen snel roepen dat het een wolf was, maar honden kunnen er ook wat van hoor", vertelt Linnartz.Wolven steken vanuit Duitsland steeds vaker de grens over naar Nederland en volgens Jansman is het slechts een kwestie van tijd voordat het roofdier zich in ons land vestigt. "We zitten nu in de voorfase van preventieve maatregelen, maar ik denk dat we binnen een jaar wel gebieden kunnen aanwijzen met relatief veel wolvenactiviteit", meent Jansman.Schapenhouders doen er volgens Jansman in de toekomst goed aan zich voor te bereiden op de vestiging van de wolf in Nederland. Jansman: "Je moet dan denken aan een elektrische omheining of bewakingshonden die bij de kudde blijven. De wolf komt, daar moeten we mee leren omgaan."