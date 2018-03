VAKO-speler André Manzeza kan weer lachen na dubbele beenbreuk

ASSEN - Hij kan inmiddels weer lachen, maar dat was gisteren wel anders. In de 65ste minuut van de wedstrijd VAKO - HSC gaat het vreselijk mis voor VAKO-speler André Manzeza.

Na een zware overtreding van HSC-speler Erwin Kuipers gaat hij neer met een dubbele beenbreuk. En iedereen op het veld weet meteen dat het goed mis is."De knak, of het nou z'n scheenbeschermer of z'n bot was, kon iedereen horen." vertelt Bas Baalmans, secretaris van VAKO. "Iedereen had wel meteen het gevoel van: dit is mis, dit is niet goed. André had zelf ook meteen door dat het mis was. Bleef dus liggen en het was wachten op de ambulance. En toen kregen we van de broeders ook wel de bevestiging dat het een dubbele beenbreuk was."Manzeza heeft zowel zijn kuit- als scheenbeen gebroken. In het ziekenhuis van Assen is hij gisteravond direct geopereerd. "Ik heb vanochtend nog even contact met hem gehad en hij heeft ook al een foto op Facebook geplaatst waarop hij breed grijnzend staat. En zo ken ik hem ook wel, het is wat dat betreft een positieve jongen," aldus Baalmans.Het is nog maar de vraag of Manzeza weer kan voetballen. "Dat moeten we echt afwachten. Dit is ook niet z'n eerste blessure. Anderhalf jaar geleden heeft hij hetzelfde been ook al een keer gebroken."Tussen beide clubs is al meerdere keren contact geweest. Het bestuur van HSC uit Sappemeer zegt het voorval zeer te betreuren. Volgens Wim Smits van de technische commissie wilde hun speler de bal raken, maar raakte hij in plaats daarvan het been van Manzeza. HSC denkt nog na over een aardigheidje voor André om hem wat troost te bieden.