82-jarige dader levensgevaarlijke inhaalactie N48 niet voor de rechter

ASSEN/ZUIDWOLDE - De 82-jarige vrouw uit Beilen die vorig jaar het internet overging na haar opzienbarende inhaalactie op de N48 hoeft niet voor de rechter te komen.

De vrouw botste tijdens haar levensgevaarlijke inhaalactie bijna tegen een tegemoetkomende auto. De vrouw moest vandaag, een jaar na het incident, voor de rechter verschijnen, maar het Openbaar Ministerie besloot dat de bejaarde vrouw uit Beilen toch thuis mocht blijven.De beelden van de levensgevaarlijke inhaalactie op de autoweg bij Zuidwolde gingen op en na 27 maart vorig jaar het internet over. Een koerier uit Oude Pekela filmde de opmerkelijke actie met zijn dashcam en zette de beelden online. De koerier en de bestuurder voor hem konden hun auto’s nog net op tijd de berm in sturen om zo een ongeluk voorkomen.Een paar dagen later maakte de politie bekend dat de hoofdrolspeelster in het filmpje een 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe was. Een jaar later blijkt het te gaan om een vrouw uit Beilen, die destijds niet 71, maar 81 jaar oud was. Inmiddels is ze 82. Vandaag moest ze voor de kantonrechter in Assen verschijnen.Maar het liep anders. Kort van tevoren trok het OM Noord-Nederland de zaak tegen de bejaarde vrouw in. "Dat hebben we in overleg met haar advocaat besloten", zegt OM-woordvoerster Manon Hoiting. "De officier van justitie heeft haar een voorwaardelijk sepot opgelegd."Dat betekent dat ze alleen voor de rechter komt als ze opnieuw de fout in gaat. De reden voor het sepot is volgens Hoiting dat de vrouw al gestraft is doordat ze na het ongeluk haar rijbewijs definitief is kwijtgeraakt. Ook haar leeftijd en blanco strafblad spelen mee.Dat er geen openbare rechtszaak plaatsvindt, betekent ook dat niet duidelijk wordt hoe de vrouw tot haar levensgevaarlijke daad kwam. Ze is er wel over gehoord bij de politie, maar over wat ze daar heeft verklaard, wil Hoiting niks kwijt.