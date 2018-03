Vanuit New York en Dubai zitten ze straks aan tafel bij 91-jarige Runer

RUINEN - Waarom hij het doet? Een direct antwoord heeft Egbert Stellink uit Ruinen er niet op. Vroeger speelde hij al eens de hoofdrol in een aflevering van de befaamde serie De Stoel. Nu is er een virtualreality-documentaire over hem gemaakt waarbij de kijker in zijn huis kan rondkijken.

Egbert Stellink is 91 jaar en woont sinds het overlijden van zijn broer alleen in hun ouderlijke boerderijtje. Ooit was hij al eens voor een cursus in Amsterdam. Toen reisde hij nog met een boot het IJsselmeer over. Vorige week was hij er weer, omdat de vr-documentaire de aandacht trok van de Wereld Draait Door.We krijgen koffie als we langskomen, ook al is het voor hem eigenlijk theetijd. Altijd al zo geweest en Stellink verandert niet snel iets aan gewoontes. "Zo is het leven, de één leeft zus de ander zo. Vroeger was deze keuken in tweeën gedeeld, en maakte mijn moeder daar boter van de melk van de koeien die we hadden."Stellink woont aan de Meppelerweg. "Waarom zal je verhuizen dan, als je een goeie plek hebt? Ja, ik ben hier geboren in een bedstee op bedstro en ik heb leren lopen op een lemen vloer."Stellink gaat niet met de tijd mee. "Dat is mijn kwaal. En dat is bewust zo. En met mijn vader net zo. Wij waren geweldig tegen het moderne. We wilden het oude vasthouden. We hebben zo lang mogelijk het grasland en bouwland met een zeis gemaaid. Mijn vader had een hekel aan die combines. Hij zei: verschrikkelijk zoals ze morsen met het zaad."Hij slaat zich op de knieën en moet lachen als hij eraan denkt dat straks de hele wereld bij hem in huis kan kijken met een virtual reality bril op. Kijkers van documentaire festivals in New York, Dubai en Canada bijvoorbeeld. Met de speciale bril op kunnen ze kijken alsof ze in de keuken van Stellink zitten, zien ze hoe Stellink de kachel opstookt en boerenkool met spekvet eet.De documentaire is gemaakt door de in De Wijk opgegroeide documentairemaker Anke Teunissen. Hij leerde haar jaren geleden kennen toen ze hem portretteerde voor een fotoserie over bijzondere mensen. "Ik vroeg haar of ik haar kende. Toen zei ze dat ik misschien haar grootvader kende, want die was melkrijder. En dat klopte."De documentaire heeft een Engelstalige voice-over die het levensverhaal van Stellink in de ik-persoon verwoord. De stem is van acteur Rutger Hauer. Stellink had nog nooit van hem gehoord toen hij de vraag van Teunissen kreeg bij hem op bezoek te gaan. "Ik zei laat die man hier maar komen, dat is veel makkelijker."Stellink vindt het mooi dat de documentaire is gemaakt en hij mee kon doen. "Ik zeg zo, ze moeten materiaal hebben. Ik ben materiaal. En ze vinden het allemaal mooi. Het had om mij niet gehoeven, maar als je werken wilt dan heb je materiaal nodig. Ik ben materiaal."