Jan de Jonge vertrekt bij FC Twente Jan de Jonge (rechts) en Verbeek weg bij FC Twente (foto: ANP/Vincent Jannink)

VOETBAL - Jan de Jonge vertrekt per direct bij FC Twente. De Drent was assistent van hoofdtrainer Gertjan Verbeek, die vandaag werd ontslagen.

De Jonge trad in oktober samen met Verbeek aan bij de club uit Enschede, na het ontslag van René Hake uit Erica. Sindsdien werd slechts één competitieduel gewonnen en zakte de ploeg af naar de laatste plaats in de competitie.



Pusic ad iterim

Assistent-trainer Marino Pusic neemt de taken van Verbeek over. Hij was eerder dit seizoen ook al korte tijd ad interim. De rol van technisch directeur Jan van Halst wordt aangepast. De oud-speler gaat verder als commercieel directeur. Erik Velderman neemt per direct de taak van algemeen directeur op zich. FC Twente gaat op zoek naar een nieuwe technisch directeur.



Velderman: "Bij binnenkomst van Gertjan waren de verwachtingen hooggespannen. Helaas is het anders uitgepakt. Dat is voor ons allemaal een teleurstelling."



Nieuwe informatie

Volgens Van Halst was het de directie in het weekeinde duidelijk geworden dat ingrijpen noodzakelijk was. "We zien dat de ommekeer uitblijft. Hoewel we altijd de hoop hebben gehad dat we het tij zouden kunnen keren is er dit weekend veel nieuwe informatie tot ons gekomen, ook via de raad van commissarissen. Dat maakte duidelijk dat het draagvlak te broos is geworden en dat kunnen wij helaas niet naast ons neerleggen. We moeten concluderen dat er sprake is van een situatie bij het eerste elftal, waarbij presteren sterk onder druk staat. Het resultaat op korte termijn is nu heilig en dat betekent dat we afscheid nemen van Gertjan Verbeek."