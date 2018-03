Deel dit artikel:











Katwijker rijdt dronken door Gasselternijveen en is rijbewijs kwijt De man had te veel gedronken (foto: RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - Een 45-jarige man uit Katwijk moet het voorlopig zonder rijbewijs stellen.

Hij werd vanavond betrapt op rijden onder invloed. Bij een controle van de politie in Gasselternijveen bleek dat hij bijna vier de keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.



De man moest zijn rijbewijs inleveren en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.