Gedeputeerde Jumelet: Maken ons zorgen over doodgebeten schapen

ASSEN - Gedeputeerde Henk Jumelet noemt het vervelend dat er schapen zijn doodgebeten in Drenthe, maar hij wil de wolf nog niet als schuldige aanwijzen.

Veertien schapen werden vandaag op drie plekken in Drenthe dood gevonden. Een boer uit Tiendeveen trof vanochtend vier dode schapen aan. Ook kwamen er berichten binnen uit Benneveld en Zuidwolde. De bijtwonden doen vermoeden dat er een wolf aan het werk is geweest.''Als er schade is dan kan dit worden gemeld en dan gaat het Faunafonds ter plaatse,'' vertelt Jumelet. Mocht een wolf de dader zijn, dan kan een boer een aanvraag indienen bij het Faunafonds voor vergoeding van de schade. "We vinden het vervelend dat er schade is ontstaan en maken ons daar ook zorgen over", aldus de gedeputeerde.DNA-onderzoek moet duidelijk maken of er een wolf achter de dode schapen zit. ''We hebben ook meegemaakt dat er een hond actief is geweest die schapen heeft gedood. Daarom willen we zekerheid over wat zich precies heeft afgespeeld. Dat weten we over enkele weken. Zolang moeten we wachten", aldus Jumelet.Naast berichten over dode schapen komen er ook berichten binnen van mensen die zeggen dat ze een wolf hebben gezien. Een van hen is Klaas Zwiep uit Nieuw-Moscou: "Ik probeerde gelijk mijn fototoestel te pakken. Ik weet bijna zeker dat het een wolf was , dat zie je aan het lopen. Dan kan je zien dat het geen herdershond is. Hij loop gewoon recht vooruit", aldus Zwiep.Sabine Niewold uit Hooghalen dacht vanochtend een wolf te zien bij Oosthalen. "Ik heb een foto gemaakt en later nog gebeld met boswachter Pauline Arends. Ik beschreef aan haar hoe het dier eruit zag en hoe het liep. Pauline zei dat het inderdaad om een wolf zou kunnen gaan." Wolvendeskundigen twijfelen of er een wolf actief is geweest in Drenthe. ''Van de schapen die jaarlijks gedood worden, gaat het in 95 tot 99 procent van de gevallen om een hond als dader,'' stelt wolvendeskundige Hugh Jansman.