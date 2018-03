Door brand getroffen Tichelaar: Verschrikkelijk om machteloos toe te moeten kijken

SCHIPHORST - Ze zijn praktisch alles kwijt. En het achterhuis van de historische boerderij, waar juist het woongedeelte in zat, ligt volledig in puin. "Het is verschrikkelijk, die machteloosheid. Dat je toe moet kijken hoe alles door het vuur wordt verwoest."

Oud-commissaris van de koning van Drenthe Jacques Tichelaar is aangeslagen door de brand die donderdag zijn woonboerderij aan de Staphorsterweg in De Schiphorst grotendeels in de as legde. Er was volgens hem 'nagenoeg geen redden meer aan'."Het voorhuis van de boerderij staat er nog. Maar het had weinig gescheeld, of ze hadden alles gecontroleerd laten uitbranden."Vier dagen na het drama klinkt Tichelaar nog zeer ontdaan. "Maar ons mankeert gelukkig niets. Koosje, de twee hondjes en ik, wij zijn er nog", verzucht Tichelaar. "Maar we hebben niks meer. Ik heb nog twee setjes kleding, waarvan ik er nu eentje draag."Het noodlot sloeg afgelopen donderdagmiddag even na drieën toe, exact een jaar en twee weken nadat hij noodgedwongen als commissaris van Drenthe moest opstappen.Toen de brand uitbrak, voelde Jacques Tichelaar zich 's middags, toen hij in de woonkamer zat, niet helemaal lekker worden, zo vertelt hij. "Ik had het benauwd, het was zo warm in huis. Ik heb nog een blok hout uit de kachel gehaald, om de temperatuur naar beneden te krijgen. Maar in de buurt van de pijp bij het plafond zag ik toen wat rook kringelen. Toen ben ik naar buiten gelopen, en zag ook rook uit het rieten dak komen."Tichelaar aarzelde geen moment en belde meteen 112. "Toen de brandweer er eenmaal was, en het riet van het dak begon te trekken, zag je de vlammen eruit uitkomen. Dat weet je dat het echt foute boel is. En je voelt je machteloos, want je mag en kan dus verder helemaal niks doen."De schade is enorm, zegt Tichelaar. "Iedereen helpt ons van alle kanten, dat is wel fijn. Maar van onze woning is niks over. De muren, de balken, alles moet worden neergehaald, en de hele betonnen vloer moet eruit. Het is allemaal beschadigd. Is het niet door het vuur, dan wel door al het bluswater."Volgens Tichelaar moet het hele achterhuis met woongedeelte opnieuw opgebouwd worden. "Dat gaat zeker driekwart jaar duren, voordat het klaar is", vertelt Tichelaar, die ondertussen met zijn vrouw Koosje onderdak heeft gevonden bij zijn zwager.Wat er nog wel uit de woonboerderij is gered, daarop heeft Tichelaar nog geen zicht. "Daar zijn experts voor, die nog kijken wat er zonder roet- of waterschade te behouden is. Maar zelf heb ik er niets uit kunnen halen, dus of er nog iets van foto's en andere persoonlijke spullen van ons zijn, dat moeten we nog eens goed bekijken. Maar ik vrees het ergste."