Ultieme poging tot hertelling van de stemmen in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De PvdA in Hoogeveen heeft een ultieme poging gedaan tot hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De PvdA kwam slechts drie stemmen tekort voor de laatste restzetel. De partij diende eerder al een verzoek tot hertelling in, maar dat werd afgewezen door het hoofdstembureau.De partij diende vanavond een officieel verzoek in. Daarmee komt het op de agenda van de raadsvergadering van morgen, als de huidige raad voor de laatste keer bij elkaar komt. Als een meerderheid van raad voor een hertelling stemt, komt die er waarschijnlijk woensdag al."Als er geen hertelling komt, dan is dat maar zo", zegt Inge Oosting, lijsttrekker van de PvdA Hoogeveen. "Maar we willen gewoon duidelijkheid, anders blijft het zo boven de raad hangen straks."