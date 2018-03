Deel dit artikel:











'Magische' Dick Jaspers geeft biljartdemo in Emmen Dick Jaspers komt naar Emmen

BILJARTEN - Dick Jaspers geeft op donderdag 5 april een biljartdemo in Emmen. Jaspers is nationaal- en internationaal verreweg de meest succesvolle Nederlandse biljarter in de geschiedenis.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Jaspers geeft de demo in het Carmel College aan de Wendeling 59 in Emmen. Aanvang is 19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. De toegangsprijs is 5 euro.



Magisch wereldrecord

Twee maanden geleden bracht Jaspers nog een indrukwekkend wereldrecord op zijn naam. Hij maakte in een partij voor de teamcompetitie in de Bundesliga veertig caramboles in vier beurten: een gemiddelde van 10.00. "Magisch", zo omschreef de Nederlandse biljartbond de unieke prestatie van Jaspers in het driebanden. Het vorige wereldrecord stond op zes beurten.



Drievoudig wereldkampioen

Jaspers is sinds 1986 actief als prof. Hij pakte driemaal de wereldtitel (2000, 2004 en 2011) en werd Europees kampioen in 2003, 2008, 2010 en 2011. Vier keer legde hij beslag op de wereldbeker(1997, 1999, 2010 en 2016).



Vader van E&O-speler René Jaspers

De organisatie van de demo is in handen van de handbalvereniging E&O, de club waar de zoon van Dick Jaspers (René Jaspers) alweer jaren actief is in de hoofdmacht. Als extraatje bij de demo nemen vader en zoon het in een rechtstreeks duel tegen elkaar op. Ook wordt er onder de bezoekers geloot wie een partij tegen Dick Jaspers mag spelen.



Erbij zijn?

Kaarten zijn zaterdag 31 maart van 18.30 – 20.00 uur verkrijgbaar bij de kassa van Sporthal Angelslo in Emmen of online via www.eenohandbal.nl