Bas Dost na zege op Portugal: Ik speelde niet, maar dat maakt niet uit

VOETBAL - De Portugese pers had na afloop van de met 3-0 gewonnen interland van het Nederlands efltal tegen Portugal maar oog voor één oranje-international: Bas Dost.

De aanvaller van Sporting Portugal zat negentig minuten lang op de bank en dus wilden de journalisten weten hoe Dost zich voelde. De oud-spits van FC Emmen was kort, maar krachtig . "Het was een heel goed resultaat, met goed spel. Ik heb niet gespeeld, maar okay dat maakt niet uit. Het gaat om de drie punten."Nederland versloeg Portugal, in Geneve, met 3-0. Oranje, met zeven andere spelers ten opzichte van de wedstrijd van vrijdag tegen Engeland (1-0 verlies) scoorde alle goals voor rust. Depay, Babel en Van Dijk waren de doelpuntenmakers.