LTO Schapenhouderij: Schiet wolven af

ASSEN - Al veertig schapen zijn dit jaar volgens LTO Schapenhouderij doodgebeten door wolven. En dat moet volgens de belangenorganisatie afgelopen zijn. Zij zien maar een mogelijkheid: de wolf moet worden afgeschoten.

"Onze taak is schapenhouders te informeren hoe zij de wolf buiten kunnen houden", vertelt voorzitter Saskia Duives van LTO Schapenhouderij. "Maar in de praktijk komt het er op neer dat de boeren hier niets tegen kunnen doen. Of je moet er een hek van twee meter hoog er omheen zetten met stroom erop."Gister en eergisteren werden op verschillende plekken in Drenthe dode schapen aangetroffen. Het onderzoek, dat moet aantonen of de beesten door een wolf zijn aangevallen, is nog niet afgerond. Maar Duives weet het zeker. "Als je kijkt naar de positie van de hoektanden en ziet hoe die schapen zijn toegetakeld: dit is het werk van een wolf."De onrust onder schapenhouders over de wolf wordt volgens LTO steeds groter. Vorige week stuurde de organisatie een brief naar de provincies waarin zij haar zorgen uitte. Op social media is de brief inmiddels duizenden keren gedeeld."Wij zijn tegen de komst van de wolf. Voor dit dier is geen plek in Nederland. Maar daarover hebben we niets te zeggen, dat ligt bij de provincies", weet Duives. De oplossing ligt volgens haar bij het beheren van de wolvenstand in Duitsland."We moeten in Duitsland het aantal wolven beperken. In de roedels worden nu jonge dieren geboren. De wat oudere dieren gaan nu hun eigen weg en die trekken ook naar Nederland. Door wolven in Duitsland af te schieten, kunnen we het probleem beheersbaar houden."Duives ziet ook dat het probleem in landen als Frankrijk en Duitsland groot is. "In Frankrijk zijn afgelopen jaar 11.000 dieren door de wolf gedood. Je ziet dat schapenhouders er door de wolf mee ophouden, want het is echt geen pretje als je 's ochtends bij je kudde komt en de helft van de dieren ligt dood op de grond."