Deel dit artikel:











Drents Museum verwerft Drentse Madonna van Jozef Israëls De Drentse Madonna van Jozef Israëls (foto: Drents Museum)

ASSEN - Het Drents Museum heeft een topstuk van de Nederlandse kunstschilder Jozef Israëls verworven. Het gaat om de Drentse Madonna.

Het schilderij kon dankzij de Stichting Vrienden van het Drents Museum worden aangekocht.



Drentse Madonna

Jozef Israëls (1824-1911) werkte geregeld in Drenthe en maakte het werk waarschijnlijk in Zweeloo. Op het schilderij is een jonge Drentse moeder afgebeeld met haar kindje op schoot. Het verwijst naar een geliefd thema in de schilderkunst: Maria, de moeder van Jezus.



Het kunstwerk, door Israëls zelf ‘De Drentse Madonna’ genoemd, is een Drentse variant op dit thema. De Madonna is een boerenvrouw in eenvoudige kleren, omringd door een realistisch landschap.



Speurtocht en restauratie

Lange tijd was onduidelijk wat er met het schilderij was gebeurd. Na een speurtocht door conservator Annemiek Rens van het Drents Museum is het werk opgespoord in Tsjechië en aangekocht.



Het schilderij is gerestaureerd. Dikke lagen vernis zijn verwijderd en de oorspronkelijke kleuren zijn weer zichtbaar. De Drentse Madonna komt als pronkstuk van de collectie in het museum te hangen.