Stelling: Wolven moeten worden afgeschoten

ASSEN - Een wolf houdt huis onder schaapskuddes in Drenthe. Althans, daar is LTO Schapenhouderij van overtuigd.

De afgelopen dagen zijn veertien dode schapen gevonden. Alle dieren waren doodgebeten en aangevreten. "Als je kijkt naar de positie van de hoektanden en ziet hoe die schapen zijn toegetakeld, dan is het duidelijk: dit is het werk van een wolf ", zegt voorzitter Saskia Duives van LTO Schapenhouderij.Het DNA-onderzoek waarin wordt gekeken of de schapen echt zijn aangevallen door een wolf, is nog gaande. Volgens wolvendeskundige Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit is de kans groot dat de dader een hond is. Volgens hem worden 95 tot 99 procent van de dood gebeten schapen gegrepen door een hond. Maar ondertussen heerst er volgens LTO Schapenhouderij grote onrust over de wolf onder schapenboeren.Moeten we de wolf, eenmaal in ons land, zijn gang laten gaan en daarmee vele schapen en lammetjes vogelvrij verklaren? Of is er geen plek voor de wolf in Nederland en moeten er rigoureuze maatregelen worden genomen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of u Facebook nog vertrouwt . Ruim 82 procent van de stemmers heeft geen vertrouwen meer in het social media platform, 18 procent nog wel. Er stemden in totaal 1.528 mensen.