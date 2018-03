Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 27 maart (foto: Facebook/Be Nieboer)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 27 maart gaat het over de 91-jarige Egbert uit Ruinen. Met een 360-gradenbril kun je bij hem in de keuken kijken. Verder gaat het over de wolf. Die moet worden doodgeschoten, vindt LTO Schapenhouderij. En de 82-jarige vrouw die een levensgevaarlijke inhaalactie uitvoerde op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen, hoeft niet voor de rechter te verschijnen.