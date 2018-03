Deel dit artikel:











Man stuurt vriendin naakt straat op met bordje 'hoer' om haar nek Het OM eist anderhalf jaar celstraf tegen een 32-jarige man uit Arnhem nadat hij zijn ex zou mishandelen in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGVEEN - Tegen een 32-jarige man uit Arnhem eiste het Openbaar Ministerie vandaag in de Asser rechtbank anderhalf jaar celstraf. Volgens het OM mishandelde hij zijn vriendin in 2014 in Hoogeveen ernstig. Ook stuurde hij haar vrijwel naakt de straat op met een bord met daarop het woord 'hoer' om haar nek.

"Uitermate vernederend", noemde de officier van justitie dat laatste. Het gebeurde op 16 juli 2014 bij haar flat in de wijk Krakeel. De vrouw droeg alleen een onderbroek. Volgens een buurtbewoonster zat de Hoogeveense onder de blauwe plekken en trilde ze helemaal. Zij belde de politie.



43 verwondingen

Toen de agenten bij haar waren, zagen zij ook de blauwe plekken en de grote angst bij de vrouw. De Arnhemmer reageerde meteen dat zijn toenmalige vriendin van de trap gevallen was. De agenten praatten daarna apart met de vrouw. Toen vertelde ze over wat haar vriend allemaal had gedaan. Ze was net drie maanden samen met de Arnhemmer.



Volgens de officier van justitie bleek uit onderzoek dat de vrouw 43 verwondingen over haar hele lichaam had, een ervan was een gebroken ruggenwervel. De vrouw verklaarde dat ze al een maand lang regelmatig mishandeld werd.



'Straf'

De Arnhemmer vertelde in de rechtszaal dat zijn ex niet door hem, maar door haar buurman was mishandeld. De reden dat hij haar naakt de straat op stuurde, was omdat ze met diezelfde buurman was vreemdgegaan. "Vrouwen die vreemdgaan, moeten gestraft worden", aldus de man, die er nog steeds van overtuigd was dat dat de vrouw vreemdging, al heeft ze dat zelf altijd ontkend.



Veelpleger

De man zit nu een twee jaar durende celstraf voor veelplegers uit. In totaal heeft hij in zijn leven al zestien jaar vastgezeten, vertelde hij. Dat was voornamelijk voor diefstallen.



Dat de zaak pas na vier jaar door de rechtbank werd behandeld, heeft ermee te maken dat de man drie keer van advocaat is gewisseld. Ook was hij een tijdje onvindbaar. De man is geestelijk niet onderzocht, omdat hij weigerde mee te werken.



Uitspraak: 10 april.