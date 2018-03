Deel dit artikel:











Medewerkers wooncorporaties staken: 'We gaan er financieel op achteruit' Medewerkers van wooncorporaties staken vandaag (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Zo'n tweehonderd medewerkers van wooncorporaties in Drenthe staken vandaag. Zij eisen meer loon en een betere CAO. "De prijzen stijgen, maar wij gaan erop achteruit."

De werknemers willen een stijging van het salaris van 2 procent over vorig jaar en 3,5 procent over dit jaar. Maar de werkgevers willen niet verder gaan dan een loonstijging van 1,5 procent over dit jaar.



'Honderden euro's er op achteruit'

"Het gaat goed met Nederland. Dan hebben wij toch ook recht op een stuk van de taart?", vraagt FNV-bestuurder Margreet Pasman zich af. Zij stoort zich aan het loon voor nieuwe medewerkers.



"Die krijgen straks een andere salarisschaal dan de huidige medewerkers. Dat is vooral voor de mensen in de lage salarisschalen, zoals medewerkers van contactcentra en onderhoudsmedewerkers, een probleem. Zij gaan er in de nieuwe situatie honderden euro's op achteruit, terwijl de managers er juist honderden euro's op vooruit gaan."



Komen de werkgevers niet met een nieuw bod, dan volgen er volgens Pasman nieuwe stakingen. "Die zullen grimmiger en onvoorspelbaarder zijn."



Veel stakers

De bereidheid onder de medewerkers om te gaan staken is groot. In eerste instantie rekenden vakbonden CNV en FNV op 1.500 stakers, maar het dubbele aantal is vandaag voor een stakingsmanifestatie naar Utrecht gekomen.



Huurders die een noodgeval hebben, hoeven vandaag niet met de handen in het haar te zitten. De wooncorporaties hebben een calamiteitennummer ingesteld waarop ze te bereiken zijn.